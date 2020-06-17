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Сегодня 11:05
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У 26,5 млн українців — смартфони 4G. Але послугами 4G користуються лише 14,6 млн абонентів.

У 26,5 млн українців — смартфони 4G. Але послугами 4G користуються лише 14,6 млн абонентів.

26,5 млн українських абонентів мобільного зв’язку мають смартфони 4G. Але послугами 4G користуються лише 14,6 млн абонентів.

Чому ж майже 12 млн потенційних абонентів не використовують можливості свого смартфону?

Думаємо, у багатьох людей просто не вистачає часу чи немає нагоди піти до оператора для обміну сім-картки. Адже для користування 4G це треба зробити обов’язково.

Можливо, хтось думає, що 4G – це дорого. І така думка помилкова – заміна сім-картки безкоштовна. А користування послугами не відрізняється за ціною.

І головне – багато абонентів не знають, які переваги надає 4G порівняно із 3G.

А вони – доволі відчутні: швидкість передачі даних 3G – від 1 до 3 Мбіт / с, 4G – 40-50 Мбит/с. Це означає, що передача даних 4G у 20-25 разів швидше за 3G!

Отже, замініть сім-картку і здивуйтесь новій швидкості!

Источник: thedigital.gov.ua

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