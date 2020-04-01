Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:57
Просмотров: 60

У березні відновлювальна енергетика забезпечувала майже 70% українського попиту

У березні відновлювальна енергетика забезпечувала майже 70% українського попиту

Станом на 11-ту годину 26 березня електростанції, які використовують відновлювані джерела, енергії забезпечували 69,1% попиту всередині України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ecotown.

За даними системного оператора НЕК “Укренерго”, задіяна потужність електростанцій, які використовують відновлювані джерела, станом на 11-ту годину 26 березня досягла у загальному енергобалансі країни майже 3,4 ГВт, перевищивши у 1,4 раза сумарну потужність блоків ТЕС, яка в той самий час становила 2,365 ГВт.

Станом на 11:00 26 березня атомна генерація та ТЕЦ працювали рівним графіком на потужності 10,029 ГВт та 2,002 ГВт відповідно; ГЕС та ГАЕС працювали на потужності 100 МВт, закачування води у верхні водойми ГАЕС здійснювалося на потужності 787 МВт, споживання становило 16,617 ГВт.

Источник: uprom.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Укрпошта» начинает предоставлять услуги ускоренной международной почтовой доставки EMS (Express Mail Service) в Украине
Сегодня 11:41    17
Кіберполіція встановила понад 100 осіб, які поширювали фейки про коронавірус
Сегодня 11:30    41
Львівський авіаційно-ремонтний завод достроково передав військовим модернізований МІГ-29
Сегодня 11:18    48
АМКУ вимагає не рекламувати "ліки" від коронавірусу
Сегодня 10:16    78
Компания ABB на фоне COVID-19 закрывает офисы в Украине, но остается на рынке
Сегодня 09:55    124
З 1 квітня багатоканальна «гаряча лінія» для суб’єктів декларування розпочинатиме роботу о 9 ранку
Сегодня 09:45    74
Кожен десятий вже втратив роботу в Україні через коронавірус, - опитування
Сегодня 09:25    125
Ліки для лікування онкології у дітей розподілені в регіони
Сегодня 08:27    71
У Києві оштрафували ексгібіціоніста, який був без маски
Сегодня 08:21    172
Куди Україна продавала засоби індивідуального захисту у 2020 році
Сегодня 08:03    125
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 