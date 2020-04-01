У березні відновлювальна енергетика забезпечувала майже 70% українського попиту

Станом на 11-ту годину 26 березня електростанції, які використовують відновлювані джерела, енергії забезпечували 69,1% попиту всередині України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ecotown.

За даними системного оператора НЕК “Укренерго”, задіяна потужність електростанцій, які використовують відновлювані джерела, станом на 11-ту годину 26 березня досягла у загальному енергобалансі країни майже 3,4 ГВт, перевищивши у 1,4 раза сумарну потужність блоків ТЕС, яка в той самий час становила 2,365 ГВт.

Станом на 11:00 26 березня атомна генерація та ТЕЦ працювали рівним графіком на потужності 10,029 ГВт та 2,002 ГВт відповідно; ГЕС та ГАЕС працювали на потужності 100 МВт, закачування води у верхні водойми ГАЕС здійснювалося на потужності 787 МВт, споживання становило 16,617 ГВт.

Источник: uprom.info

Новости портала «Весь Харьков»