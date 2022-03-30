У Берліні танки біля радянського меморіалу вже двічі вкривали українськими прапорами

Недалеко від Бранденбурзьких воріт в центрі Берліна два танки Т-34, які є частиною радянського військового меморіалу, покрили величезними українськими прапорами. Про це пише УНІАН із посиланням на rbb24.

Відзначається, що невідомі громадяни вчинили подібні дії вже двічі. Спочатку українські прапори на танках з’явилися тут до ранку вівторка, 29 березня. Незабаром їх зняли співробітники поліції. Повторно українські прапори на цьому ж місці з’явилися в ніч на середу, 30 березня, і їх знову зняли.

Водночас повідомляється, що російське посольство офіційно висловило протест Міністерству закордонних справ Німеччини в середу вдень і закликало притягнути винних до відповідальності.

При цьому представники поліції повідомили, що оскільки монумент не був пошкоджений, ніяких процесуальних дій по відношенню до тих, хто розмістив прапори, вчинено не буде.

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