Банк Standard Chartered є помітним гравцем на міжнародному фінансовому ринку, а також титульним спонсором англійського футбольного клубу «Ліверпуль»

Офіс з імплементації фінансових санкцій при уряді Великої Британії наклав рекордно великий штраф розміром у 20,47 мільйонів фунтів стерлінґів на британський банк Standard Chartered за порушення обмежувальних правил щодо надання позик фінансовим установам Росії.

Представники офісу повідомили, що рішення про накладення штрафу на цей британський банк було ухвалене по тому, як банк Standard Chartered надав десятки позик турецькому банкові Denizbank, який на час залагодження позик повністю належав російському «Сбербанку». Саме з огляду на це було визначено, що надання позик цьому банку є порушенням санкційного режиму, накладеного на Росію 2014 року через анексії українського Кримського півострова.

Пакет санкцій, запроваджених проти Москви у відповідь на військову інтервенцію в Україні, втім, визначає, що позики, які стосуються торгівлі, можуть не підпадати під режим санкцій. Водночас, проаналізувавши всі 102 позики, надані британським банком Standard Chartered між квітнем 2015 і січнем 2018 року, британський регуляторний орган встановив, що 70 з тих позик на загальну суму більш ніж 266 мільйонів фунтів стерлінґів не мали нічого спільного з торгівлею.

Фахівець Офісу з імплементації фінансових санкцій Тім Даєр заявив, що згідно з розслідуванням, банк Standard Chartered знав про режим санкцій, накладених на Росію, а також про зв’язок турецького банку з російським «Сбербанком». Водночас первинний штраф, накладений на банк Standard Chartered, було зменшено на 30% у відповідь на повну співпрацю банку зі слідством у справі надання позик всупереч санкціям проти Росії.

Нинішній штраф на британський банк вважається найбільшим з усіх, що коли-небуть накладалися Офісом з імплементації фінансових санкцій при британському уряді від часу започаткування його діяльності 2016 року.

Банк Standard Chartered є помітним гравцем на міжнародному фінансовому ринку, а також титульним спонсором англійського футбольного клубу «Ліверпуль».

Країни Заходу після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадили і щоразу продовжують санкції проти Росії, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Источник: radiosvoboda.org

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