Головою Консервативної партії і прем'єром обрана Мері Елізабет Трасс. Нічний жах Кремля - Ліз Трасс.

Взагалі історія Російської імперії тягнеться з тих часів, коли за королеви Єлизавети Британія почала закуповувати у Москви ліс, воск і прядиво. З тих грошей Московія перетворилася на сучасну Росію. Відтоді Москві просто фатально не щастить на жінок у керівництві Британії. Королева Вікторія опустила Росію в Кримській війні - відтоді Імперія лише втрачає території і зменшується.Прем'єр Тетчер гарно попрацювала на загибель СРСР. Не бачу причин, аби ця традиція була якось порушена.

Джонсон пішов, його політика лишилася. Інакше й бути не могло.

Заселенцям Кремля сьогодні сильно зіпсували настрій. Але назад вже не відіграти. Надто сильно дістала Росія цивілізований світ своїм дикунством.

Джерело: https://t.me/dragonspech/5430

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