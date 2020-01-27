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У Британії вводять в обіг нову монету на честь Brexit

У Британії вводять в обіг нову монету на честь Brexit

У Великій Британії випускають нову пам’ятну монету номіналом 50 пенсів на знак виходу країни з Євросоюзу 31 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Міністерство фінансів спочатку замовило виготовлення до початкової дати виходу 31 жовтня. Але затримка Brexit означала, що близько мільйона монет довелося розплавити, а випуск відкласти, поки не буде підтверджена нова дата виходу.

На нових монетах є напис "Мир, процвітання та дружба з усіма країнами" та дата, коли Британія офіційно покине ЄС - 31 січня 2020 року.

Близько трьох мільйонів монет Brexit надійдуть в обіг з п’ятниці, 31 січня, а ще сім мільйонів будуть випущені пізніше цього року.

Цього тижня угоду про Brexit з боку ЄС підписали президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарлем Мішелем. Документ також підписав прем'єр Британії Борис Джонсон.

29 січня Європарламент збереться для ратифікації угоди, що стане останнім кроком у процедурі виходу Британії з ЄС.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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