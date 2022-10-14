У бюджеті 2023 планують закласти гроші для тих, хто втратив житло

У Кабміні готують проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії до другого читання у парламенті. Про це розповіла голова політичної партії “Слуга Народу” Олена Шуляк в ефірі “Українського радіо”.

Йдеться про надання цільових грошей, еквівалентних вартості зруйнованого житла. Їх можна використовувати для придбання квадратних метрів житла. Будиночок чи квартиру, яка буде придбана за ці гроші, не можна буде продавати певний час, – пояснила Шуляк.

Що пропонується у проекті Закону:

Створити Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.Кошти У Фонд надходитимуть, зокрема і з вилучених активів РФ.Надавати кошти, еквівалентні вартості зруйнованого житла.Гроші можна використовувати для придбання житла, яке не можна буде продавати певний час.Можна буде купувати на первинному та вторинному ринку, без прив’язки до регіону.Роботу Фонду контролюватиме Міністерство фінансів України.Українці, чиє житло постраждало внаслідок повномасштабної війни, не повинні чекати на репарації від Росії. Вони мають отримати компенсацію за зруйноване житло якнайшвидше.

Такі гроші вже є, і їх можна використати на такі програми. Ми також розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Коли на законодавчому рівні буде ухвалено прозорий механізм надання такої компенсації, наші міжнародні партнери зможуть приєднатися до допомоги, – запевнила Олена Шуляк.

Агентство Телевидения Новости