У Будинку нерухомості запустять нову послугу для тих, хто переїжджає

Пілотний проєкт «Комунальний сервіс» буде запущений на базі Будинку нерухомості (пл. Павлівська, 4).

Про це сьогодні, 14 січня, у Харківському прес-клубі повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.

За його словами, сервіс буде корисний тим, хто змінює місце проживання - продав або купив квартиру, і повинен переоформити у комунальних службах особові рахунки, договори тощо.

«Сьогодні, щоб це все зробити, потрібно близько 10-12 разів сходити в різні установи, витратити на це кілька тижнів, а це незручно. Тому на базі Будинку нерухомості запускається проєкт «Комунальний сервіс». Людина зможе прийти і за однією заявкою звернутися до всіх комунальних підприємств, операторів ринку і отримати цю послугу в одному місці», - повідомив Олег Дробот.

За його словами, відпрацьовувати проєкт «Комунальний сервіс» вже починають, зокрема, КП «КВПВ», КП «Харківводоканал», КП «ХТМ», а також АТ «Харківобленерго» та ТОВ «ХарківЕкоресурс».

Источник: city.kharkov.ua

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