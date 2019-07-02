У центрі Харкова з’явилось штучне озеро (ВІДЕО)

Навколо зони відпочинку встановлюють лавки та ліхтарі, будують нові доріжки.

Ніколь Костенко, кореспондентка

У саду Шевченка створять штучне озеро. Чашу майбутньої водойми вже почали наповнювати водою. Згідно із проектом, озеро буде триярусне. Також через новостворену водойму перекинуть міст.

Поряд із озером кладуть нові доріжки, встановлюють ліхтарі та лавки. Крім водойми до кінця літа планують побудувати сучасні дитячі майданчики з гумовим покриттям. Поруч створять спортивну зону для дітей. Усі споруди на території саду обіцяють виконати в єдиному стилі. Також з’явиться спеціальне місце для вигулу тварин. За словами відвідувачів, проміжними результатами реконструкції задоволені. Тепер очікують побачити остаточний.

Олександр, харків’янин

Замечательно. На дрон снимаю. Нравится картинка. Все замечательно. Прийду обязательно. И снимать еще буду.

Альона, харків’янка

Красиво, конечно, все зеленое. Я не могу сказать, что до этого парк Шевченко наш был плох. Он был всегда красивый. Теперь стал еще красивее и еще зеленее.

Тетяна, харків’янка

Цветов, я даже бы сказала, много. Травка, когда она зелененькая, тут никого не обвинишь, но все оно горит. А вообще вот эта зелень, это вообще – красота.

У квітні повідомлялося, що цьогоріч в саду Шевченка мають висадити 600 дерев. Комунальне підприємство «Харківзеленбуд» за результатами тендеру замовило рослин майже на 15 мільйонів гривень. Граби коштували по 300 тисяч гривень, а ялини – по 250. Перший віце-мер міста Ігор Терехов заявляв, що реконструкція ведеться за графіком, залежно від погодних умов.

Ігор Терехов, перший заступник Харківського міського голови

При реконструкції застосовуються сучасні матеріали, велика увага приділяється якості робіт і організації обслуговування паркової зони. У цілому роботи йдуть відповідно до завдань, які ми ставили перед профільними департаментами та генпідрядником. Є певні недоліки. Вони будуть відпрацьовані.

Чиновник зазначав, що завершити реконструкцію планують цьогоріч до Дня міста.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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