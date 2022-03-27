Через численні повторні пошкодження на магістральних водоводах у частині будинків Харкова водопостачання тимчасово здійснюватиметься за графіком.

Як повідомляє КП «Харківводоканал», вранці, з 7:00 до 8:00, та ввечері, з 19:00 до 20:00, вода в повному обсязі подаватиметься в райони ХТЗ, Нових Будинків та Салтівського житлового масиву.

В решту часу водопостачання у цих районах здійснюватиметься зі зниженим тиском. Тому підприємство звертається з переконливим проханням до мешканців нижніх поверхів надавати воду сусідам, які живуть вище.

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