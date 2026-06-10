У четвер в частині Салтівського району Харкова тимчасово відключать газ

Газовики проведуть планові роботи на мережах у Салтівському районі міста.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

11 червня 2026 року будуть проведені роботи на системі газопостачання в Салтівському районі Харкова.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

просп.Тракторобудівників буд. 79, ділянка № 5, 79, ділянка № 6, 79, ділянки №№ , 79, ділянка № 2, 79, ділянка № 7, 79, ділянка № 8, 79/42-А, 79, ділянка № 4, 79, ділянка № 1, 79, ділянка № 9, 79, ділянка № 3, 79/42.

Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначають у компанії.

Агентство Телевидения Новости