У Циркунах на Харківщині майже завершилось відновлення електропостачання

Як повідомили в Харківобленерго, відновлення електропостачання у Циркунах вийшло на фінальний етап.

На сьогодні фахівцям Липецького району електричних мереж залишилося заживити у населеному пункті близько 200 точок обліку при загальній кількості у 3 тисячі абонентів.

“Під час окупації та постійних обстрілів житлові будинки та інфраструктура села зазнали значних пошкоджень. Приблизно 80 % електричних мереж були розбиті вщент, тому прийшлося їх підіймати майже з “нуля”, – розповів провідний інженер Липецького РЕМ Роман Ганган.

Ремонтні бригади обленерго відновили 20 км повітряних ліній 0,4 кВ, установили близько 150 опор та замінили 17 трансформаторів.

“До повного заживлення села усього декілька кроків, але вони найбільш складні. Саме мережі, які залишилося відновити, вкрай розбиті, тому з ними доведеться ще працювати. Але ми робимо все можливе, щоб якомога швидше дати світло та створити умови для повернення місцевих мешканців до рідних домівок”, – зазначив Роман Ганган.

Агентство Телевидения Новости