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У ЦНАПі Харкова відновлено «єМалятко»

У ЦНАПі Харкова відновлено «єМалятко»

У Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова відновлено комплексний сервіс для батьків новонароджених «єМалятко».

Як повідомили у ЦНАП, знову за однією заявою та за один візит можна зареєструвати народження дитини й отримати зазначені держпослуги: свідоцтво про народження; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; РНОКПП (картка платника податків); допомога при народженні дитини; допомога на дитину з багатодітної сім'ї; грошова компенсація за «Пакунок малюка»; внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням: https://dozvil.kh.ua/service/kompleksna_posluga_iemalyatko.html?fbclid=IwAR1xjvl4KDczICGU8oeHy5oOQnp7esHoUxR7CHwSzS82GaR39VLt1IdCr3s.

Джерело: https://t.me/citykharkivua/14629

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