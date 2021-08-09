У цьому році служба зайнятості допомогла знайти роботу 318 тис. українцям

Станом на 4 серпня 2021 року за сприяння Державної служби зайнятості (ДСЗ) 318 тисяч українців знайшли робоче місце, з яких 261 тис. осіб – зареєстровані безробітні. Наразі кількість зареєстрованих безробітних становить 319 тис. осіб, з яких допомогу по безробіттю отримують 273 тис. осіб. Це на 36 % менше відповідного показника минулого року, що свідчить про поступове зменшення кількості отримувачів допомоги по безробіттю, а також поступове пожвавлення економіки.

За видами економічної діяльності найбільше громадян отримали роботу в сільському, лісовому та рибному господарстві – близько 34 %, у переробній промисловості та у сфері торгівлі – по 14 % відповідно. Наразі у базі ДСЗ наявна інформація про понад 70 тис. вакансій, на які підшукуються працівники. Цей показник викликає необхідність посилити роботу у сфері працевлаштування.

Загалом з центрами зайнятості співпрацювали 103 тисячі роботодавців. Найбільше вакансій (22%) пропонувалося у сфері сільського господарства.

За сприяння служби зайнятості цього року понад 50 тисяч осіб пройшли професійне навчання, зокрема у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ. Найчастіше слухачі обирали професії перукаря, майстра манікюру, продавця продовольчих товарів. Важливо зазначити, що 92% випускників профнавчання працевлаштовуються за набутою спеціальністю.

Наразі Мінекономіки здійснює заходи щодо інституційної трансформації системи ДЦЗ. Служба має стати максимально клієнтоорієнтованою та привабливою для шукачів роботи та роботодавців. При зверненні до центрів люди повинні отримати максимальну допомогу та сприяння у розв'язанні питань працевлаштування, навчання чи отримання нової кваліфікації. Збільшення кількості офіційно працюючих – важливе соціально-економічне питання та умова розвитку української економки.

Нагадаємо, що на офіційному сайті Мінекономіки проводиться опитування з метою покращення роботи Державної служби зайнятості. Запрошуємо взяти участь в опитуванні.

Источник: me.gov.ua

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