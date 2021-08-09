Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 98

У цьому році служба зайнятості допомогла знайти роботу 318 тис. українцям

У цьому році служба зайнятості допомогла знайти роботу 318 тис. українцям

Станом на 4 серпня 2021 року за сприяння Державної служби зайнятості (ДСЗ) 318 тисяч українців знайшли робоче місце, з яких 261 тис. осіб – зареєстровані безробітні. Наразі кількість зареєстрованих безробітних становить 319 тис. осіб, з яких допомогу по безробіттю отримують 273 тис. осіб. Це на 36 % менше відповідного показника минулого року, що свідчить про поступове зменшення кількості отримувачів допомоги по безробіттю, а також поступове пожвавлення економіки.

За видами економічної діяльності найбільше громадян отримали роботу в сільському, лісовому та рибному господарстві – близько 34 %, у переробній промисловості та у сфері торгівлі – по 14 % відповідно. Наразі у базі ДСЗ наявна інформація про понад 70 тис. вакансій, на які підшукуються працівники. Цей показник викликає необхідність посилити роботу у сфері працевлаштування.

Загалом з центрами зайнятості співпрацювали 103 тисячі роботодавців. Найбільше вакансій (22%) пропонувалося у сфері сільського господарства.

За сприяння служби зайнятості цього року понад 50 тисяч осіб пройшли професійне навчання, зокрема у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ. Найчастіше слухачі обирали професії перукаря, майстра манікюру, продавця продовольчих товарів. Важливо зазначити, що 92% випускників профнавчання працевлаштовуються за набутою спеціальністю.

Наразі Мінекономіки здійснює заходи щодо інституційної трансформації системи ДЦЗ. Служба має стати максимально клієнтоорієнтованою та привабливою для шукачів роботи та роботодавців. При зверненні до центрів люди повинні отримати максимальну допомогу та сприяння у розв'язанні питань працевлаштування, навчання чи отримання нової кваліфікації. Збільшення кількості офіційно працюючих – важливе соціально-економічне питання та умова розвитку української економки.

Нагадаємо, що на офіційному сайті Мінекономіки проводиться опитування з метою покращення роботи Державної служби зайнятості. Запрошуємо взяти участь в опитуванні.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украина за полгода почти удвоила производство рыбной продукции и консервов
Сегодня 10:02    101
QR-коды для вакцинированных — когда в Украине введут внутренние COVID-сертификаты, рассказал Кузин
Сегодня 09:27    147
З усіх держпідприємств 24% прибуткові
Сегодня 09:16    101
В НБУ рассказали о порядке одноразового добровольного декларирования доходов
Сегодня 08:56    103
Облэнерго перевыполнили планы по инвестициям в сети на 8%, - НКРЭКУ
Сегодня 08:47    84
Усі лікарні отримали ковідні кошти за квітень - травень 2021 року
Сегодня 08:20    99
Реформа державного нагляду і контролю: покращення для бізнесу
Сегодня 07:53    108
В Минреинтеграции изменят подход к документам, выданным в ОРДЛО и Крыму
Сегодня 07:44    141
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 8 серпня 2021 року
Сегодня 06:34    92
Європа затягує розгляд питання – Кузін про реєстрацію CoronaVac
Сегодня 06:07    175
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 