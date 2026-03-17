У «Дії» почався бета-тест нової категорії в Реєстрі збитків — втрата роботи через агресію рф

Протестувати послугу можуть українці, які працювали або були самозайнятими і втратили роботу з 24 лютого 2022 року через війну. Мова про:

● найманих працівників (за трудовим договором чи контрактом);

● фахівців, що працювали за цивільно-правовими договорами;

● самозайнятих осіб;

● людей, що працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.

Для участі в тестуванні знадобляться ідентифікаційний код та електронна пошта. Частину інформації система підтягне з електронних реєстрів, а решту потрібно внести вручну. Долучитись до тестування можна за посиланням (https://diia.gov.ua/mizhnarodnyi-reiestr-zbytkiv-zaiava-v-katehorii-a34-vtrata-oplachuvanoi-roboty).

Джерело: https://t.me/babel/81564

