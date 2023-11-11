У Дії запустять новий сервіс для бізнесу – «е-Підприємець»

Для українських підприємців створюють окремий сервіс на порталі Дія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Кореспондент.

Як відомо, нещодавно Кабмін підтримав створення проєкту е-Підприємець, який обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму.

Завдяки проєкту можна буде не лише відкрити бізнес, а й отримати інші необхідні для масштабування сервіси.

«Наприклад, ви щойно відкрили кавʼярню. Отримуйте необхідні дозволи й подавайте декларацію на порталі Дія. Жодних ксерокопій, паперів та марнування часу на поїздки в держоргани», – зазначив Федоров.

За його словами, спочатку е-Підприємець запустять для кількох видів діяльності, зокрема салонів краси; кафе; точок продажу.

Послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру.

Нагадаємо, на порталі Дія запустили послугу із закриття ФОПів.

Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР), що унеможливлює помилки. Заява опрацюється автоматично.

Також у Дії запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків. Зараз послуга доступна для вкладників 34 збанкрутілих банків.

Агентство Телевидения Новости