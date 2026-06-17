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У Дії запустили нову послугу для військових та їхніх сімей: подробиці

У Дії запустили нову послугу для військових та їхніх сімей: подробиці

У застосунку "Дія" запустили нову комплексну послугу для українських захисників та їхніх родичів: вона дозволяє отримати одразу декілька державних сервісів за однією заявою

Про це повідомила пресслужба Дії.

"Захисникам та їхнім родинам: запустили комплексну послугу на порталі Дія. Тепер отримуйте кілька державних послуг за однією заявою — для чинних і звільнених військовослужбовців та членів сімей загиблих захисників і захисниць", – зазначено в матеріалі.

До переліку послуг додали отримання:

● статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сімʼї загиблого (померлого) військового чи військової;

● одноразової грошової допомоги від Міністерства у справах ветеранів;

● соціальних послуг (супровід, консультування, психологічну підтримку, догляд тощо).

Аби скористатися послугою, потрібно авторизуватися в кабінеті громадянина, вказати тип заявника, а потім – обрати потрібні послуги, заповнити заяву та підписати її Дія.Підписом чи іншим КЕП.

"Заяву опрацюють упродовж 30 календарних днів і більше, залежно від замовлених послуг, а результат надійде на пошту та в кабінет громадянина на порталі Дія в розділ Послуги — Замовлені послуги", – додає Дія.

Джерело: espreso.tv

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