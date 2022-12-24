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У "Дії" з'явилися судові рішення

У Дії зявилися судові рішення

Судове рішення – це документ суду, яким завершується результат розгляду справи. Його можна показати органам ДРАЦС, щоб підтвердити, що чоловік і жінка розлучилися. Чи органам МВС, щоб забрати права, якщо до цього їх вилучили поліцейські, або ж пред'явити нотаріусу для відкриття спадщини.

З новою послугою в Дії ви зможете за кілька кліків отримати електронне судове рішення з накладеним електронним підписом суддів просто у смартфоні. Документ має таку ж юридичну силу, що й паперовий.

Долучитися до тестування нової послуги в Дії можуть українці, які:

✔️ мають цифровий РНОКПП у Дії;

✔️ є учасниками судової справи.

Джерело: internetua.com

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