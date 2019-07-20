У день парламентських виборів на всіх дільницях Харківщини працюватимуть поліцейські (ВІДЕО)

Під час виборів на Харківщині працюватимуть майже 10 тисяч правоохоронців.

На кожній дільниці з моменту отримання бюлетенів цілодобово службу нестимуть по двоє поліцейських.

Віталій Гузь, заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області

21 липня безпосередньо на дільницях та в близькості дільниць будуть нести службу 5,5 тисяч правоохоронців. Усього службу в цей день будуть нести 9600 правоохоронців – це Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС та військові формування.

Силовики стверджують: до повідомлень про масові мінування – готові. У разі їхнього надходження територію дільниці перевірятимуть копи, які її охороняють. У разі виявлення підозрілого предмету чи речовини до них буде направлена вибухотехнічна група. За словами начальника облуправління Нацполіції Валерія Сокуренка, евакуацій з дільниць проводити не будуть.

Валерій Сокуренко, начальник ГУ Нацполіції в Харківській області

Якщо реагувати на отакі повідомлення, зрозуміло, що вибори можуть бути зірвані. Ми цього не допустимо. Особливо це стосується під час підрахунку голосів, коли можливий вкид бюлетенів заповнених якихось, не буде такого, щоб ми послабили пильність, і хтось втрутився у порядок підрахунку голосів.

З початку виборчої кампанії поліція Харківщини отримала 398 повідомлень про порушення. За 45 з них відкриті кримінальні провадження.

Сергій Чиж, начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області

Усі кримінальні провадження розслідуються, до них поставленні конкретні задачі, надані мною персональні вказівки. Уже на даний час по одному з кримінальних проваджень за статтею “хуліганство”, готується підозра, погоджується з прокуратурою.

Також харківська поліція отримує інформацію про можливі спроби фальсифікації результатів голосування. Однак, за словами Сокуренка, достовірних фактів вони не мають.

Источник: objectiv.tv

Автор: Юлія Бойко

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