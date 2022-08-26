Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:50
Просмотров: 144

У Дергачах відновили електропостачання після нічного обстрілу

У Дергачах відновили електропостачання після нічного обстрілу

Внаслідок ворожого обстрілу вночі 26 серпня було знеструмлено 270 споживачів у Дергачах.

Як повідомили в «Харківобленерго», ремонтна бригада зранку взялася до відновлення мережі і вже протягом трьох годин повернула світло в домівки містян.

«Були знеструмлені дві двоповерхівки та будинки приватного сектору. Ремонтна бригада замінила понад 150 метрів пошкодженого проводу та відновила електропостачання для споживачів постраждалого району», – зазначили в обленерго.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 