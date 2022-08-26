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У Дергачах відновили електропостачання після нічного обстрілу
Внаслідок ворожого обстрілу вночі 26 серпня було знеструмлено 270 споживачів у Дергачах.
Як повідомили в «Харківобленерго», ремонтна бригада зранку взялася до відновлення мережі і вже протягом трьох годин повернула світло в домівки містян.
«Були знеструмлені дві двоповерхівки та будинки приватного сектору. Ремонтна бригада замінила понад 150 метрів пошкодженого проводу та відновила електропостачання для споживачів постраждалого району», – зазначили в обленерго.