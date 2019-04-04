У Держстаті повідомили, на скільки зросли доходи українців за рік

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

У Державній службі статистики України зазначили, що доходи населення України за минулий рік зросли на 21,4% порівняно з 2017 роком, повідомили на сайті Держстату.

За попередніми даними Держстату, протягом минулого року сукупні доходи населення Україні становили 3,2 трлн грн, що на 21,4% більше, ніж у 2017 році. У тому числі українці отримали 1,5 трлн грн заробітної плати (на 26,2% більше, ніж за 2017 рік), 565,2 млрд грн прибутків та змішаних доходів (на 18,3% більше), 82,6 млрд грн доходів від власності (на 5% більше), близько 1,05 трлн грн соціальної допомоги та інших поточних трансфертів (на 18% більше).

Слід зазначити, що на придбання товарів та послуг у минулому році українці витратили 2,87 трлн грн (на 21,6% більше, ніж у 2017 році), на сплату поточних податків та трансфертів – 302,4 млрд грн (на 26,1% більше).

У Держстаті додали, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв 5.UA, прожитковий мінімум в Україні 1 січня зріс на 76 гривень – до 1853 гривень. А до кінця 2019 року, згідно з держбюджетом, прожитковий мінімум має збільшитися на 250 гривень. Крім того, з 1 січня підвищилася і мінімальна зарплата українців.

Источник: 5.ua

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