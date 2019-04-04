Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:25
Просмотров: 46

У Держстаті повідомили, на скільки зросли доходи українців за рік

У Держстаті повідомили, на скільки зросли доходи українців за рік

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

У Державній службі статистики України зазначили, що доходи населення України за минулий рік зросли на 21,4% порівняно з 2017 роком, повідомили на сайті Держстату.

За попередніми даними Держстату, протягом минулого року сукупні доходи населення Україні становили 3,2 трлн грн, що на 21,4% більше, ніж у 2017 році. У тому числі українці отримали 1,5 трлн грн заробітної плати (на 26,2% більше, ніж за 2017 рік), 565,2 млрд грн прибутків та змішаних доходів (на 18,3% більше), 82,6 млрд грн доходів від власності (на 5% більше), близько 1,05 трлн грн соціальної допомоги та інших поточних трансфертів (на 18% більше).

Слід зазначити, що на придбання товарів та послуг у минулому році українці витратили 2,87 трлн грн (на 21,6% більше, ніж у 2017 році), на сплату поточних податків та трансфертів – 302,4 млрд грн (на 26,1% більше).

У Держстаті додали, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв 5.UA, прожитковий мінімум в Україні 1 січня зріс на 76 гривень – до 1853 гривень. А до кінця 2019 року, згідно з держбюджетом, прожитковий мінімум має збільшитися на 250 гривень. Крім того, з 1 січня підвищилася і мінімальна зарплата українців.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Уряд зобов'язав Нафтогаз знизити ціну на газ для населення
Сегодня 06:35    58
Президент підписав Указ про призначення стипендій дітям загиблих журналістів
03.04.2019 10:55    86
Новый арест на активы группы Коломойского: известно, каких компаний это коснется
03.04.2019 09:56    596
"Потрібно міняти Гімн, щоб Україна розквітла!" - на сайті президента більше сотні таких петицій
03.04.2019 09:50    254
"Нафтогаз" получит 1 млрд долларов инвестиций из Китая
03.04.2019 09:14    112
Поліція розпочинає розрахунок сил і засобів для роботи під час другого туру президентських виборів – Сергій Князєв
03.04.2019 08:55    77
Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом до другого туру президентських виборів
03.04.2019 08:37    90
Європейські колеги підтримують реформування української митниці
03.04.2019 07:04    92
Ryanair буде літати з Києва в третє іспанське місто
03.04.2019 06:54    147
"Укроборонпром" активізує роботу з оновлення стандартів у сфері ОПК
02.04.2019 10:08    105
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 