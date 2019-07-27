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У ДФС розпочато підготовку Комплаєнс стратегії

У ДФС розпочато підготовку Комплаєнс стратегії

У рамках реалізації Програми ЄС «Підтримка державного управління фінансами для України – EU4PFM» міжнародні експерти EU4PFM провели у ДФС семінар та робочу сесію на тему: «Стратегія сприяння добровільному дотриманню податкового законодавства (Комплаєнс стратегія)».

Податковий комплаєнс – комплекс мотивів та стимулів платників, які спонукають їх дотримуватися вимог податкового законодавства, законодавства із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та сплачувати податки, збори, платежі.

Участь у заході, окрім представників ДФС та ДПС, взяли спеціалісти Міністерства фінансів України, Представництва Європейського Союзу в Україні, Представництва Міжнародного валютного фонду в Україні, Департаменту казначейства США.

Учасники обговорювали основні передумови податкового комплаєнсу, мотиви та стимули платників, що формують культуру сплати податків, складові Комплаєнс стратегії, очікувані результати її впровадження, знайомилися з кращими практиками у цій сфері, планували подальші дії.

Це перший крок на шляху до якісних змін у підходах до податкового адміністрування та сприйнятті податкових органів платниками, що дозволить вивести відносини з платниками на зовсім новий рівень, який ґрунтується на довірі та партнерстві.

Розробка та впровадження Комплаєнс стратегії надасть можливість мінімізувати ризики недотримання платниками вимог податкового законодавства, допомогти платникам уникнути найбільш поширених помилок в майбутньому, максимально спростити подання звітності та сплату податків, спільно вирішувати проблеми та усувати перешкоди.

Источник: sfs.gov.ua

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Темы: жфс, Украина

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