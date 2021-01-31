У дипломах про вищу освіту може зазначатися інформація про відмінні досягнення

29 січня 2021 року Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки».

Зокрема, в пункті 3 наказу йдеться про те, що в дипломах молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, які видаються закладами вищої освіти, може зазначатися інформація про особливі досягнення та/або відзнаки здобувачів освіти з урахуванням положень пункту 10 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту».

Звертаємо увагу, що позначку про відзнаку ставлять у дипломі про вищу освіту. Відповідно до наказу, в пункті 1 приміток до форми диплома молодшого бакалавра, бакалавра, магістра вказано, що рядок із записом про додаткову інформацію передбачається в разі відзнаки.

Відомості про особливі досягнення та/або відзнаки також зазначаються в пункті 6.2.4 додатка до диплома європейського зразка.

Источник: mon.gov.ua

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