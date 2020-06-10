У ДК Укроборонпром ухвалили рішення про зміну керівництва ДП “Антонов”

Державним концерном “Укроборонпром” ухвалено рішення про припинення повноважень президента підприємства ДП “Антонов” Олександра Донця.

Відповідний наказ підписаний генеральним директором ДК "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом 9 червня.

Тимчасовим виконуючим обов’язки призначено Олександра Лося, віце-президента з проектування ДП “Антонов”.

Напередодні комісія ДК “Укроборонпром” завершила перевірку ДП “Антонов” й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра України за даними Служби безпеки України, викладеними у листі СБУ від 16 квітня щодо наявної інформації про "нанесення шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва Державного підприємства “Антонов”.

За результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації найбільшого авіаційного підприємства України.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

Акт перевірки також направлений Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України.

З актом та матеріалами перевірки керівництво Концерну також ознайомило голову Профспілки авіабудівників.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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