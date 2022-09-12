У ДСНС прокоментували звук тестових повідомлень про загрозу
Спільно із операторами мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell рятувальники ДСНС продовжують розгортання системи оперативного інформування населення із використанням технології Cell Broadcast. Це поширена практика у багатьох країнах Євросоюзу — оперативно попереджати суспільство про небезпеку, шляхом розсилки інформаційних повідомлень абонентам.
Втім, користувачі мобільних телефонів часто нарікають на занадо гучний звук сповіщення. У ДСНС відреагували на такі коментарі:
«Згодні, звук не з приємних. Але нам є із чим його порівняти… Жителі Харківщини та Донеччини щодня чують залпи ворожої артилерії та авіації, і ці звуки набагато гірші, аніж будь-яке тестове сповіщення, — зазначають рятувальники. — Мільйони людей в Україні почули багато страшніших звуків, слів, новин… кожні з яких хотілося б виміняти на десятки тестових сповіщень ДСНС або ж взагалі стерти з пам’яті».
За результатами тестування будуть усунені недоліки програмного забезпечення системи, що дозволить в найкоротші терміни ввести її в експлуатацію та оповіщати про небезпеку.
У ДСНС обіцяють, що після закінчення тестування повідомлення будуть надсилатися тільки у разі реальної загрози виникнення або при виникненні надзвичайної ситуації і лише на територіях, для яких ця загроза існує.
Джерело: vechirniy.kyiv.ua