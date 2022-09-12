Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:37
Просмотров: 108

У ДСНС прокоментували звук тестових повідомлень про загрозу

У ДСНС прокоментували звук тестових повідомлень про загрозу

Спільно із операторами мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell рятувальники ДСНС продовжують розгортання системи оперативного інформування населення із використанням технології Cell Broadcast. Це поширена практика у багатьох країнах Євросоюзу — оперативно попереджати суспільство про небезпеку, шляхом розсилки інформаційних повідомлень абонентам.

Втім, користувачі мобільних телефонів часто нарікають на занадо гучний звук сповіщення. У ДСНС відреагували на такі коментарі:

«Згодні, звук не з приємних. Але нам є із чим його порівняти… Жителі Харківщини та Донеччини щодня чують залпи ворожої артилерії та авіації, і ці звуки набагато гірші, аніж будь-яке тестове сповіщення, — зазначають рятувальники. — Мільйони людей в Україні почули багато страшніших звуків, слів, новин… кожні з яких хотілося б виміняти на десятки тестових сповіщень ДСНС або ж взагалі стерти з пам’яті».

За результатами тестування будуть усунені недоліки програмного забезпечення системи, що дозволить в найкоротші терміни ввести її в експлуатацію та оповіщати про небезпеку.

У ДСНС обіцяють, що після закінчення тестування повідомлення будуть надсилатися тільки у разі реальної загрози виникнення або при виникненні надзвичайної ситуації і лише на територіях, для яких ця загроза існує.

Джерело: vechirniy.kyiv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

11 вересня 1969 року КДБ заарештовало Мустафу Джемілєва
Сегодня 08:50    15
Харківщина. 12 вересня
Сегодня 08:50    18
Оперативна інформація станом на 08:00 12 вересня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:43    39
У Британії спростували фейк від путіна про вивіз українського зерна
Сегодня 08:37    42
Макрон знову поспілкувався з Путіним: російський диктатор побідкався на західну зброю
Сегодня 08:26    67
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
Сегодня 08:15    94
США продовжать працювати над обмеженням доступу росії до високих технологій
Сегодня 07:55    82
"Наступление просрали" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:46    116
Игорь Терехов сообщает о прилётах в жилой дом
Сегодня 07:45    127
10 хороших новин 11 вересня
Сегодня 07:30    124
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 