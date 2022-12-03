У ДТЕК розповіли, коли можливо повернутися до планових відключень світла

Україна може повернутися до лише планових відключень світла після збільшення потужностей у системі та в разі відсутності нових обстрілів.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону 2 грудня, пише Громадське.

Наразі в Києві та решті областей застосовують і стабілізаційні, й аварійні відключення.

«Відмовитися від аварійних відключень можна буде за умови, якщо в системі буде більше генерувальних потужностей, які нададуть змогу обмежитись тільки стабілізаційними відключеннями», — сказав він.

За його словами, на збільшення потужності у системі необхідні не дні, а тижні. Так, необхідно запустити блоки, які зупинили роботу після останньої атаки росії 23 листопада.

Також Сахарук зазначив, що у Києві зараз намагаються вимикати електроенергію якомога ближче до графіків, але в деяких районах міста вводять аварійні відключення через локальні перевантаження мережі. За словами виконавчого директора, через зниження температури в Україні на 10% зросло споживання електроенергії.

Нагадаємо, енергетична інфраструктура зазнала пошкоджень унаслідок 7 масштабних ракетних атак росії: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада. Після обстрілів енергетичної інфраструктури 10 жовтня Україна припинила експорт електроенергії.

По всій Україні, зокрема й у Києві, розгортають «Пункти незламності», де можна погрітися, зарядити гаджети тощо. Знайти найближчий пункт можна на мапі.

Агентство Телевидения Новости