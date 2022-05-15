У G7 кажуть, що військова допомога буде продовжуватись, а зміну кордонів України «ніколи не визнають»

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» заявили, що продовжуватимуть військову допомогу Україні, «доки це буде необхідно», а також ніколи не визнають зміни кордонів України через військову агресію Росії.

«Ми будемо продовжувати нашу постійну військову та оборонну допомогу Україні, доки це буде необхідно. Ми підтверджуємо нашу вимогу, щоб Росія поклала кінець війні, яку вона почала.. Ми також продовжуємо закликати Білорусь припинити дозволяти агресію Росії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань… Ми закликаємо Росію припинити вогонь та негайно та беззастережно вивести свої війська з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у заяві.

Глави МЗС також наголошують, що країни «Групи семи» ніколи не визнають кордони, які Росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і будуть підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України».

«Ми продовжуємо надавати Україні значну фінансову та економічну підтримку для зміцнення стійкості її економіки. Ми підтверджуємо наше зобов’язання підтримувати Україну, в тому числі у відбудові країни, і закликаємо всіх партнерів об’єднати наші зусилля, щоб забезпечити підтримку України у задоволенні її невідкладних гуманітарних та фінансових потреб, а також для того, щоб Україна відновила своє майбутнє», – додається в заяві.

Источник: radiosvoboda.org

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