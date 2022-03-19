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У Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку РФ, зводять понтонний міст через Прип’ять
На залізничній станції Мулярівка Петриківського району Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку: танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки, повідомляє Радіо Свобода.
17 і 18 березня місцеві жителі бачили, як техніка проїжджала Петриковом. Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами, які супроводжують поліцейські машини з проблисковими маячками й сиренами.
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