Сегодня 11:19
У громадян рф відібрали чотири земельні ділянки у Києві

Прокуратура міста Києва забезпечила примусове вилучення на користь держави чотирьох земельних ділянок, які належали громадянам росії.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Оболонська окружна прокуратура міста Києва забезпечила реальне виконання чотирьох рішень районних судів столиці щодо примусового вилучення земельних ділянок у громадян російської федерації на користь держави.

Прокурори встановили, що громадяни країни-агресора володіли чотирма земельними ділянками у Києві, призначеними для садівництва та ведення особистого селянського господарства.

"Водночас згідно з Земельним кодексом України, іноземці, які набули право власності на землі сільськогосподарського призначення, зобов'язані повернути їх протягом одного року", – зазначає прокуратура.

Оскільки власники землі з паспортами російської Федерації проігнорували вимоги закону, Оболонська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовами про припинення права власності шляхом конфіскації. Суди погодилися з позицією прокуратури.

"На сьогодні всі чотири судові рішення повністю виконані. Право власності громадян рф припинено. Землі офіційно перейшли у власність держави в особі Головного управління Держгеокадастру у місті Києві та Київської області", – говориться у повідомленні.

