У Грузії виставлять на аукціон приблизно 40 тисяч пляшок вина з колекції радянського диктатора Йосипа Сталіна

Про це пише (https://www.reuters.com/world/georgia-uncorks-value-stalins-40000-bottle-wine-collection-2026-05-29/) Reuters.

Грузія вперше відкрила винний погріб Сталіна. Там збереглися вина з відомих французьких шато, які належали російському імператору Олександру III та його синові Миколі II.

Після революції 1917 року радянська влада конфіскувала царське майно, а частина винної колекції опинилася у Сталіна. Згодом він поповнив її власними улюбленими винами.

Кошти від продажу пляшок хочуть спрямувати на відкриття школи виноробства.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Джерело: https://t.me/babel/84481

Новости портала «Весь Харьков»