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У Харкові діють нічні блокпости Нацгвардії

У Харкові діють нічні блокпости Нацгвардії

Гвардійці охороняють спокій та безпеку харків’ян під час комендантської години. Правоохоронці несуть службу на численних тимчасових блокпостах, які розташовані на важливих транспортних артеріях Харкова.

“Таких тимчасових блокпостів близько сорока. Вони розташовані там, де є найбільший трафік машин. За період несення служби було затримано 60 осіб: 49 – за порушення комендантської години, 9 — за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, 2 — за мародерство та одна особа за незаконне переміщення наркотичних засобів”, – пояснив гвардієць Дмитро.

Комендантська година — вимушений захід безпеки, і мають бути вагомі причини його порушення.

Вона застосовується під час військового стану та покликана мінімізувати чисельність жертв серед цивільного населення від авіаційних, ракетних та артилерійських обстрілів.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/60858

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