У Харкові комунальники минулими вихідними ліквідували 34 аварійні ситуації

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулими вихідними ліквідували 34 аварійні ситуації.

Про це повідомляє міськрада.

Зокрема, в Шевченківському районі вони оперативно усунули аварії на чотирьох водопровідних магістралях.

«Найбільш серйозне пошкодження сталося на вулиці Дерев’янка. Аварійники успішно впоралися з завданням, після чого територію впорядкували. Також відремонтували магістралі на проспекті Перемоги та вулиці 23 Серпня», – розповів провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.

Крім того, за вихідні в Харкові капітально відремонтували 12 оглядових колодязів і 10 водорозбірних колонок.

Агентство Телевидения Новости