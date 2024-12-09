У Харкові комунальники минулими вихідними ліквідували 34 аварійні ситуації
Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулими вихідними ліквідували 34 аварійні ситуації.
Про це повідомляє міськрада.
Зокрема, в Шевченківському районі вони оперативно усунули аварії на чотирьох водопровідних магістралях.
«Найбільш серйозне пошкодження сталося на вулиці Дерев’янка. Аварійники успішно впоралися з завданням, після чого територію впорядкували. Також відремонтували магістралі на проспекті Перемоги та вулиці 23 Серпня», – розповів провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.
Крім того, за вихідні в Харкові капітально відремонтували 12 оглядових колодязів і 10 водорозбірних колонок.