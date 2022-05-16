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У Харкові мати загиблого розвідника здає кров для поранених

У Харкові мати загиблого розвідника здає кров для поранених

Двадцять днів тому війна забрала життя сина пані Аліни. Він був розвідником у бригаді гетьмана Івана Сірка, і загинув у бою під Харковом. Йому було двадцять п’ять років, майже чотири з яких він провів у районах бойових дій на сході країни. Сьогодні його матінка приїхала в один із пунктів здачі крові для поранених, щоб у когось була можливість жити далі …

— У Сергія сиротою залишилася донька Софійка, якій першого квітня виповнився всього-на-всього рік. Він збирався подовжити контракт із ЗСУ, хоча я його благала цього не робити, — стримано розповідає пані Аліна. — Він обіцяв мені над тим подумати, але сталася велика навала росіян, і він знову пішов із побратимами бригади в бій. Чому я тут? Син свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую…

Повністю статтю можна прочитати за посиланням https://armyinform.com.ua/2022/05/14/u-harkovi-maty-zagyblogo-voyina-pryjshla-zdaty-krov-dlya-poranenyh/

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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