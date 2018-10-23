У Харкові обговорили детінізацію заробітної плати (ВІДЕО)

У Першій столиці відбулося виїзне засідання Держпраці.

На засідання зібралися керівники відомства з усіх регіонів країни, а також роботодавці, представники профспілок і правоохоронних органів. У центрі обговорення — питання легалізації праці та детінізація заробітної плати.

Роман Чернега, голова Державної служби України з питань праці

Щоб люди праці своєю тяжкою працею заробили свою заробітну плату, щоб вона була отримана, і, відповідно, соціальна напруга не виникала, щоб були стабільність і спокій в нашій державі.

Під час наради підкреслюють, що за кожного співробітника, що отримує зарплату «в конверті», роботодавець має заплатити штраф понад сто тисяч гривень. Працівники, які не оформлені офіційно, відповідальності не несуть. Але втрачають право на відповідний соціальний захист.

Михайло Черняк, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації

Це дає можливість на повні соціальні фонди, тобто підвищення соціальних стандартів, і люди мають на цьому розумітися. Ми вже бачимо випадки того, що люди вже самі приходять і сплачують подвійну ставку ЄСВ саме для того, щоб отримувати надалі соціальні гарантії, і це свідчить про те, що сьогодні працюючі в тіні розуміють, що треба легалізуватися.

Ще одна гарантія — грошове відшкодування в разі отримання травми на виробництві.

Роман Чернега, голова Державної служби України з питань праці

Є виробництво, і там працює не один директор і бухгалтер, а є ще 10, 20 людей. Тому, очевидно, туди не потрібно йти, там все гаразд. А якщо є виробництво, і виробляється така сама продукція, і там тільки бухгалтер, менеджер і директор, то, очевидно, тут є ризик.

З відеозверненням виступив начальник облуправління Держпраці Володимир Рожанський.

Володимир Рожанський, начальник ГУ Держпраці в Харківській області

Працівники, які працюють без офіційного оформлення верховним державним наглядом з питань охорони праці, такі працівники позбавляють себе мінімальної соціальної гарантії не тільки сьогодні, але і в майбутньому позбавляють себе достойних пенсій. Тому головним інструментом в нашій роботі є роз’яснювальна робота. При цьому, інспекційні відвідування проводяться фактично щоденно.

Після завершення наради колегія відправляється на завод «Турбоатом». Там відвідує чотири цехи: паротурбінний, гідротурбінний, зварювального механообробного виробництва та інструментально-складальний.

Роман Чернега, голова Державної служби України з питань праці

Ми з робітниками поспілкувалися і могли оцінити взагалі як відбувається організація роботи на підприємстві. Навіть чистоту підприємства подивилися. Я вам хочу сказати, що в такому масштабі потрібно ставити оцінку «відмінно».

Чернега відзначає, що в питаннях офіційного працевлаштування та детінізації зарплати Харківщина демонструє гарні показники.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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