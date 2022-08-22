У Харкові посилюють заходи безпеки напередодні свят

У місті Харкові посилюють заходи безпеки напередодні Дня міста та Дня Незалежності України.

Про це сьогодні, 22 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, це пов’язано з загрозою посилення провокацій з боку рф. З огляду на це мер звернувся до харків’ян з проханням бути обережними і дотримуватися комендантської години.

«Хочу попросити всіх харків’ян бути максимально обережними та без потреби не виходити на вулиці, не гуляти у скверах. У місті проводиться посилення охорони громадського порядку, блокпостів. Такі заходи безпеки пов’язані насамперед з тим, щоб зберегти життя людей», – наголосив Ігор Терехов.

Також мер нагадав, що у Харкові та області посилили комендантську годину. Сьогодні, 22 серпня, вона триватиме з 19:00 до 7:00 наступного дня. А протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 7:00 25 серпня. У цей час жителям категорично забороняється пересуватися містом як пішки, так і транспортом. Водночас харків’яни мають бути готовими до евакуації та у випадку спрацьовування сирен терміново перейти до укриття.

Агентство Телевидения Новости