14.04.2023 18:15
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У Харкові працюють 122 робітники за для очищення міста
У Холодногірському районі, незважаючи на погодні умови, працівники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» продовжують виконувати роботи з утримання у належному стані вулиць, дворів, парків та скверів.
Бригади КП «Шляхрембуд» щодня прибирають сміття з проїжджої частини вулиць та доріг міста.
Сьогодні, 14 квітня, на дорогах міста працюють 122 робітники та 89 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 182 куб. м змету та 3,5 куб. м ТПВ.
Джерело: Харківська міськрада