Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:49
Просмотров: 69

У Харкові розпочали ремонт доріг

У Харкові розпочали ремонт доріг

КП «Шляхрембуд» розпочало ремонтні роботи на дорогах Харкова.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Після зими покриття зазнало значних навантажень через перепади температур і постійні опади, тому потребує оперативного ремонту.

Працівники підприємства виконують підготовчі та ремонтні роботи в різних районах міста.

Зокрема, усувають пошкодження на вул. Полтавський Шлях, вул. Петра Болбочана, пр. Льва Ландау, вул. Дерев’янка, вул. Станіслава Партали, пр. Аерокосмічному та інших.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 