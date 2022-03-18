У Харкові та області ДСНС продовжує аварійно-рятувальні роботи

23-й день війни: рятувальники Харківщини проводять пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Немишлянському та Московському районах Харкова. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будівель та інших об’єктів. Пожежі виникали у Київському, Основ’янському та Московському районах міста Харкова, а також Харківському та Ізюмському районах області.

Наразі тривають розбирання завалів у будівлі навчального закладу що у Московському районі, а також гасіння пожежі на території ринку у Київському районі міста Харкова.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались: працюють піротехніки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС.

Рятувальники вкотре нагадують про необхідність пам’ятати про безпеку при «зустрічі» із вибухонебезпечними предметами, нерозірваними боєприпасами та залишками ракет. У разі виявлення небезпечної знахідки не чіпайте її, а одразу повідомляйте про неї рятувальників за номером 101.

Агентство Телевидения Новости