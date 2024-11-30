У Харкові в неділю буде знеструмлено частину Холодногірського району: де саме
У зв’язку із проведенням ремонтних робіт у неділю, 1 грудня, з 5:30 до 20:00 буде знеструмлено частину споживачів Холодногірського району Харкова.
Про це повідомляє Харківобленерго.
Знеструмлять наступний периметр:
Афанасіївська вул., вул. Ашхабадська, пров. Ашхабадський, пров. Бориславський, пров. Валківський, пров. Варениківський, вул. Варсавинська, пров. Василівський, вул. Вербна, пров. Верховинський, Верхньогиївська вул., пров. Вівсяний, пров. Володимира Усенка, вул. Волонтерська, вул. Гарнізонна, вул. Гірська, пр-зд Гірський, Гранітна вул., пров. Гречаний, пр-зд Грунтовий, вул. Гулака-Артемовського, пров. Гуцульський, пров. Дитячий, вул. Дмитра Вишневецького, пров. Дмитра Вишневецького, вул. Добродецького, вул. Докучаєва, вул. Дрогобицька, пров. Дрогобицький, вул. Житня, вул. Залютинська, пров. Залютинський, вул. Земовська, пров. Земовський, вул. Злагоди, Золотарівський пров., вул. Золочівська, пров. 1-й Золочівський, пров. 2-й Золочівський, вул. Ініціативна, вул. Ігоря Муратова, пров. Ігоря Муратова 1-й, пров. Ігоря Муратова 2-й, вул. Іжевська, пров. Ізумрудний, вул. Кандаурова, пров. Лаврентіївський, пров. Лазуровий, пров. Леопольдівський, пров. Листяний, пров. Михайличенківський, Морозівський пров., вул. Мукачівська, вул. Нарвська, вул. Небоженка, Небоженка 1-й тупик, Небоженка 2-й тупик, вул. Новий Побут, пров. Ногайський, вул. Озерянська, пров. Озерянський, вул. Олександра Чуба, вул. Петра Болбочана, вул. Петра Тронька, вул. Підлісна, вул. Полтавський Шлях 179-Б, 181-А, 188/12, вул. Праці, пров. Праці, вул. Прогреса, в-зд Путивльський, пров. Путивльський, пров. Пушкарівський, вул. Рельєфна, вул. Рівненська, вул. Родини Кенігів, в-зд Родючий, вул. Самодіяльна, вул. Сватівська, вул. Січеславська, вул. Синевирська, просп. Слави, пров. Сливовий, вул. Старопрудна, пр-зд Старопрудний, 10, вул. Таборова, вул. Татькова, вул. Ташкентська, вул. Терихівська, вул. Тинякова, пров. Томахівський, вул. Тропініна, вул. Трускавецька, вул. Холодногірська, пров. Шпаківський, вул. Щаслива, пров. Щасливий, вул. Юннатів.