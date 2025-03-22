У Харкові віддали останню шану загиблому поліцейському Роману Кравченку

У Харкові простилися зі старшим сержантом поліції Романом Кравченком. Він служив у поліції полку особливого призначення та разом із бійцями однієї з бригад Нацгвардії України виконував бойові завдання на Харківському напрямку.

Петро Токар, начальник ГУНП у Харківській області

З великим сумом нам доводиться приходити та хоронити тих людей, з якими ми ще вчора спілкувались на службові теми, побутові теми. Але Роман був з тих людей, хто не жалівся ніколи й в складі мінометного розрахунку нищив ворога наскільки вмів.

Сергій Щебетун, командир полку поліції особливого призначення

Рома загинув зі зброєю в руках, захищаючи наш рідний Харків Це важка втрата не лише для нашого полку для нашого підрозділу Національної поліції. Коли ворог пішов на Харківщину, він підійшов і сказав: «Я не хочу бути тут. Можна я буду там, попереду?» Він один з перших, хто взяв зброю і долучився до бойових підрозділів нашого полку. Він став на шлях воїна і загинув як воїн.

Смертельних поранень Роман Кравченко зазнав сімнадцятого березня, потрапивши під ворожий обстріл із застосуванням ракетних систем залпового вогню. Роману Кравченку було тридцять дев’ять років. В нього залишилися двоє дітей, дружина та мати. Поховали поліцейського на Алеї Слави у Харкові. За словами побратимів Романа Кравченка, той був професіоналом своєї справи, не боявся складних завдань. За це Романа Кравченка поважали та брали з нього приклад.

побратим Романа Кравченка

Він був мінометник, навідник. Він отримав спеціальне навчання в центрі ДШВ. Кваліфікований був взагалі, з сертифікатом, фахівець своєї справи.

побратим Романа Кравченка

Він робив свою роботу.Не було там такого – не піду, чи боюся, чи ще щось. Брав і робив свою роботу мовчки. Справжній герой, на таких треба рівнятися, як він.





Агентство Телевидения Новости