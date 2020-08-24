У Харкові відкрили Будинок нерухомості

Відкриття унікального для України об'єкту - Будинку нерухомості - відбулося сьогодні, 23 серпня, на пл. Павлівській, 4.

Тепер у колишній будівлі Бюро технічної інвентаризації жителі міста зможуть отримати понад 100 послуг, пов'язаних із нерухомістю. Це, наприклад, реєстрація земельних ділянок і прав на них, оформлення дозвільної документації на будівництво або реконструкцію будівель і квартир, технічна інвентаризація усіх об'єктів нерухомості, комплексна послуга з оформлення побудованих і реконструйованих об'єктів, оформлення документів для постачальників житлово-комунальних послуг та ін.

Як зазначив під час відкриття Будинку нерухомості Харківський міський голова Геннадій Кернес, в новій установі об'єднали всі послуги, пов'язані з нерухомістю, щоб харків'яни могли оформити потрібні документи комплексно і в одному місці.

«Раніше в цій будівлі було міське БТІ. Люди приходили сюди за якимись довідками, документами, в архів тощо. Але в сучасних умовах ми можемо робити все за одним натисканням кнопки. Тому ми вирішили зібрати в цій будівлі усі послуги, пов'язані з оформленням нерухомості. Бажаю всім, хто буде працювати в цій установі, щоб їхня праця була спокійною, цікавою і корисною для жителів міста. А ще хочу подякувати будівельникам, які зробили все можливе, щоб БТІ було відкрито, а харків'янам хочу сказати спасибі за терпіння, що чекали, поки велося будівництво. А тепер вони зможуть користуватися тут усіма послугами», - зазначив Геннадій Кернес.

У Будинку нерухомості будуть розміщені профільні виконавчі органи міської влади - Департамент реєстрації, Департамент територіального контролю, Харківське бюро технічної інвентаризації, новий Центр надання адміністративних послуг та ін.

Для відвідувачів у Будинку нерухомості побудовані два великих, сучасних фронт-офіси з зручними зонами очікування, які зможуть приймати по 25 осіб одночасно, ліфт для людей з інвалідністю тощо. Для заявників передбачена електронна черга.

Источник: city.kharkov.ua

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