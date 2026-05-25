У Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам

До Дня Героїв на будівлях двох закладів освіти в Новобаварському районі відкрили меморіальні дошки полеглим випускникам.

Про це повідомляє міськрада.

У заходах взяли участь представники райадміністрації, родини загиблих, учителі, однокласники, побратими.

У ліцеї №65 відкрили меморіальну дошку на честь Михайла Ільгова. З листопада 2023 року він служив у складі 113-ї окремої бригади ТрО, брав участь у боях на Харківщині та Запорізькому напрямку. Загинув 26 листопада 2025 року поблизу Вовчанських Хуторів Чугуївського району.

У ліцеї №162 увічнили пам’ять Максима Куніцина. Восени 2024 року він став до лав 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія». Служив сапером, був оператором БпЛА. Загинув 12 червня 2025 року в селищі Липці внаслідок удару російського дрона.

