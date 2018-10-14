У Харкові відкрили Почесне консульство Грузії

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Гела Думбадзе під час урочистого відкриття зазначив, що в цьому році Грузія і Україна святкують 100-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

Для мене величезна честь сьогодні відкривати Почесне консульство Грузії в цьому прекрасному місті Харків, – сказав Гела Думбадзе. – Незабаром відкриється Почесне консульство у Львові. Вже є заявка від Чернігова. Ми будемо намагатися, щоб у найкращих містах прекрасної України були представництва грузинської культури, науки, традицій. Грузини дуже люблять Україну. Кілька років тому проводилось соціальне опитування в Грузії щодо самої популярної іноземної держави – Україна посіла перше місце. У нас спільні проблеми і досягнення. Я щиро вірю в нашу перемогу. Тримаючись разом, ми завжди будемо з честю і гідністю захищати нашу батьківщину. Вітаю Олександру Чихладзе з тим, що вона буде представляти прекрасну країну Грузія. Вітаю керівництво цього чудесного краю. У цьому консульстві ви зможете побачити маленьку Грузію зі своїми великими традиціями.

Директор Департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України Ольга Чубрікова зазначила, що Почесне консульство Грузії в Харкові – це 103-е консульство іноземної держави, яке відкривається в Україні.

Трафік українсько-грузинських відносин надзвичайно високий. Тільки в цьому році пройшло понад 40 заходів високого рівня. Дуже приємно, що на високому рівні проходять заходи в Харкові. Наприклад, у минулому році два керівники іноземних держав обрали Харків, як частину свого офіційного візиту. Буквально минулого тижня в Харкові був Міністр закордонних справ Словаччини. Тепер, я сподіваюся, грузинські посадовці будуть частіше відвідувати Харків. Оскільки це регіон викликає все більший інтерес у іноземних дипломатичних представництв. Сподіваюся, що консульство зробить свій внесок в популяризацію Харкова як центру міжнародного життя, – сказала Ольга Чубрікова.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

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