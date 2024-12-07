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У Харкові відкрили «Віртуальний меморіал пам’яті»

У Харкові відкрили «Віртуальний меморіал пам’яті»

До Дня Збройних Сил України 6 грудня на кладовищі №18 відбулося відкриття мультимедійної інтерактивної стели «Віртуальний меморіал пам’яті».

Про це повідомляє міськрада.

Інтерактивна дошка є базою даних про загиблих захисників та захисниць України, яка дозволяє через електронну навігацію знайти місце поховання, дізнатися більше про їхнє життя, нагороди, обставини загибелі, переглянути архівні фото та відео.

У відкритті стели взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, родини загиблих героїв, представники громадських обʼєднань.

«Символічно, що ми відкриваємо цей меморіал саме в День Збройних Сил України. Ми хотіли привернути увагу до цінності кожного людського життя, увічнити пам’ять про героїв, які стали на захист України. Цей меморіал – вдячність тим, хто віддав життя за нашу свободу», – зазначив Ігор Терехов.

За словами мера, наступного року роботи з облаштування військових поховань на Алеї Слави й розробка проєкту меморіального комплексу будуть продовжені.

Зараз «Віртуальний меморіал пам’яті» містить майже 100 історій військових, які поховані як на Алеї Слави, так і на інших цвинтарях Харкова. Унікальність проєкту полягає в тому, що всі дані зашифровані в QR-кодах і дозволяють швидко знайти поховання.

Віртуальний меморіал розроблявся спільно з родинами загиблих, волонтерами та громадськістю. Саму ж мультимедійну стелу, що працює на базі технології «Touch Screen», передала місту благодійна організація «Турбота Харків» за особистої підтримки народного депутата України Вікторії Кінзбурської.

Агентство Телевидения Новости

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