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У Харкові відкрився офіс Управління ООН з координації гуманітарних справ

У Харкові відкрився офіс Управління ООН з координації гуманітарних справ

Сьогодні в Харкові відкрився офіс Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Відкриття цього офісу зробить нашу співпрацю з міжнародними гуманітарними організаціями ще більш ефективною.Це стосується і питань охорони здоров’я, і освіти, і допомоги дітям, малозабезпеченим сім’ям та тим, хто постраждав внаслідок обстрілів або втратив житло, – написав в своєму телеграм-каналі Олег Синєгубов

З початку грудня в Харкові уже працює постійне представництво Управління ООН з координації гуманітарних справ. Найближчим часом запрацює угода між Департаментом соціального захисту населення ХОВА та Всесвітньою продовольчою програмою ООН про надання грошової допомоги постраждалому населенню та інші гуманітарні програми.

Агентство Телевидения Новости

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