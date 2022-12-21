У Харкові відкрився офіс Управління ООН з координації гуманітарних справ
Сьогодні в Харкові відкрився офіс Управління ООН з координації гуманітарних справ.
Відкриття цього офісу зробить нашу співпрацю з міжнародними гуманітарними організаціями ще більш ефективною.Це стосується і питань охорони здоров’я, і освіти, і допомоги дітям, малозабезпеченим сім’ям та тим, хто постраждав внаслідок обстрілів або втратив житло, – написав в своєму телеграм-каналі Олег Синєгубов
З початку грудня в Харкові уже працює постійне представництво Управління ООН з координації гуманітарних справ. Найближчим часом запрацює угода між Департаментом соціального захисту населення ХОВА та Всесвітньою продовольчою програмою ООН про надання грошової допомоги постраждалому населенню та інші гуманітарні програми.