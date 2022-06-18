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18.06.2022 10:56
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У Харкові відновлюють прийом кілька підрозділів міграційної служби

У Харкові відновлюють прийом кілька підрозділів міграційної служби

Три підрозділи Державної міграційної служби у місті Харкові відновлюють прийом громадян з понеділка, 20 червня.

Як повідомили у Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова, свої двері для відвідувачів відчинять такі підрозділи:

Шевченківський, вул. Ромена Роллана, 13; тел.: (057) 705-12-07;Київський, вул. Студентська, 5/6; тел.: (057) 704-13-52;Салтівський, вул. Гвардійців Широнінців, 25-а; тел.: (057) 710-83-59.

У цих підрозділах громадяни зможуть вклеїти фото, оформити і отримати паспорт громадянина України у вигляді ID-картки і паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Прийом громадян здійснюватиметься з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00.

Агентство Телевидения Новости

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