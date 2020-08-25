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У Харкові відзначили День Незалежності України

У Харкові відзначили День Незалежності України

Урочисте покладання квітів з нагоди 29-ї річниці Незалежності України відбулося сьогодні, 24 серпня, на пл. Конституції в Харкові.

У церемонії взяли участь заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, керівництво області, духовенство, військові, представники Нацполіціі і громадських організацій, жителі та гості міста.

Віце-мер привітала всіх городян зі святом. «Сьогодні для нашої країни дуже велике свято. У нас уже виросло ціле покоління людей, які є громадянами України. І я хочу побажати, щоб вони досягли в житті всього, що запланували, і всі вимоги, які перед собою поставили, вони виконали, а держава щоб створила для цього всі умови. Я вітаю всіх харків'ян зі святом і бажаю їм здоров'я, благополуччя, миру і процвітання Харкову і Україні!» - сказала Світлана Горбунова-Рубан.

Присутні поклали квіти до монументу Незалежності. На площі виступили Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю та ансамбль народного танцю «Буревісник».

У Харкові відзначили День Незалежності України

У Харкові відзначили День Незалежності України

У Харкові відзначили День Незалежності України

Довідка. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на всеукраїнському референдумі.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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