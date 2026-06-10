У Харкові встановлять меморіальну дошку на честь Валентина Біблика

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 10 червня, підтримав рішення про встановлення меморіальної дошки на честь Валентина Біблика.

Про це повідомляє міськрада.

Її розмістять з нагоди 100-річчя від дня народження діяча на фасаді житлового будинку за адресою: вул. Біблика, 19.

Валентин Біблик – колишній директор Харківського тракторного заводу, заслужений машинобудівник України, Почесний громадянин міста Харкова.

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