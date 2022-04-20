У Харкові з найнебезпечнішого району евакуювали важкохвору жінку

Сьогодні з найнебезпечнішого району Харкова, з Салтівки, вдалося евакуювати 55-річну жінку, яка через хворобу (розсіяний склероз) не виходила з квартири 13 років. Соціальні працівники, які доглядали за нею, або залишили Харків, або їм було надто небезпечно заходити до її квартири. Адже Салтівка – один із найбільш обстріляних районів Харкова. Невдовзі після виїзду район обстріляли кілька разів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

Волонтери евакуювали харків’янку – разом з її кішкою та речами. З Харкова вона прямує до Львова, а звідти — до Польщі. 90-річний чоловік, який сам прямував до Польщі, зголосився доглянути її в дорозі.

Агентство Телевидения Новости