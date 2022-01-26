Сегодня 15:22
Просмотров: 328
У харьковчанина, задолжавшего за «коммуналку», забрали автомобиль
У харьковчанина, задолжавшего за коммунальные услуги, отобрали автомобиль.
Об этом сообщил заместитель руководителя Восточного межрегионального управления Минюста Сергей Разумный.
Так, по его информации, Государственный исполнитель Московского ОГИС в городе Харькове СМУМЮ совместно с сотрудниками Национальной службы полиции задержали транспортное средство NISSAN LEAF по поводу взыскания с его владельца — должника средств за коммунальные услуги «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» в размере 130 тысяч гривен.
Автомобиль был арестован и доставлен на площадку ГП «СЕТАМ» для дальнейшей реализации.
Загрузка...