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У харьковчанина, задолжавшего за «коммуналку», забрали автомобиль

У харьковчанина, задолжавшего за «коммуналку», забрали автомобиль

У харьковчанина, задолжавшего за коммунальные услуги, отобрали автомобиль.

Об этом сообщил заместитель руководителя Восточного межрегионального управления Минюста Сергей Разумный.

Так, по его информации, Государственный исполнитель Московского ОГИС в городе Харькове СМУМЮ совместно с сотрудниками Национальной службы полиции задержали транспортное средство NISSAN LEAF по поводу взыскания с его владельца — должника средств за коммунальные услуги «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» в размере 130 тысяч гривен.

Автомобиль был арестован и доставлен на площадку ГП «СЕТАМ» для дальнейшей реализации.

Агентство Телевидения Новости

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